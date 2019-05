La formation post permis est lancée : jeunes conducteurs, vous pouvez désormais obtenir plus vite vos 12 points

Le gouvernement avait introduit ces nouvelles règles dès mars 2018, par le biais d'une ordonnance. Ce texte, qui ne donne pas toutes les modalités pratiques du stage, vient donc d'être complété par les deux arrêtés publiés le 10 mai 2019 (textes n°43 et n°44) donnant les précisions suivantes :





• Un enseignant de la conduite spécialement formé sera responsable de l'animation de ces journées

• La formation dure 7 heures dispensées sur une seule journée

• La formation est collective : six à douze élèves suivent le même stage pendant lequel l'accent est mis sur l'échange et la réflexion. A noter que pour le moment, et jusqu'en novembre, le nombre minimal d'élèves est réduit à trois.

• L'attestation de suivi de la formation n'est délivrée à l'issue de la formation

• La formation suit un programme destiné à :

1) Améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite complexes (notamment questionnaire d'auto-évaluation pour connaître et prendre en compte ses limites en tant que conducteur, confrontation de ses expériences au groupe, perception des risques et prise en compte des différents points de vue pour mieux les appréhender, compréhension et résolution des situations complexes)

2) Rendre les déplacements plus sûrs et plus citoyens par des choix de mobilité responsables (notamment prise de conscience des influence du contexte tel que les sorties festives, la pressions de l'entourage, la prise de produits psychoactifs, sensibilisation aux questions environnementales et aux modes de déplacements alternatifs).





Pour l'instant, les tarifs de cette journée, qui varieront selon les auto-écoles, ne sont pas encore connus avec précision.