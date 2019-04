La hausse des prix des carburants a plombé le budget automobile 2018 des Français

Malgré l’annulation de la hausse des taxes sur les carburants pour 2019, annoncée par le président de la République en décembre dernier en pleine crise des Gilets jaunes, cette tendance continue à la hausse du budget de l’automobile devrait bel et bien se poursuivre cette année. Notamment à cause de l’entretien toujours plus complexe (et plus cher) de l’électronique des véhicules et des primes d’assurance.