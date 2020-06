La hausse du prix des carburants se poursuit : 2 centimes pour l'essence et 1,5 pour le diesel la semaine dernière

Après huit semaines consécutive de hausse, le litre d'essence est désormais en moyenne 11 centimes plus cher qu'à la toute fin du mois d'avril, son plus bas de l'année (à 1,2296 euro). A la pompe, cela représente 5,5 euros de plus pour remplir un réservoir, selon nos calculs pour un plein de 50 litres.

Précisément, le super sans plomb 95 s'affichait donc en moyenne à 1,3389 euro la semaine dernière, selon les données hebdomadaires publiées ce lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Une semaine plus tôt, il se vendait encore en moyenne 2,1 centimes de moins (1,3181 euro). Du côté du diesel, une hausse à peine moins marquée se dessine également. Ne cessant d'augmenter depuis six semaines, le carburant le plus vendu en France s'affichait en moyenne à 1,2303 euro la semaine dernière. Il s'est ainsi renchéri d'en moyenne 7,2 centimes depuis mi-mai (son plus bas de l'année à 1,1578 euro) et d'en moyenne 1,4 centime en une semaine (1,2161 euro mi-juin).