La Peugeot 508 SW au banc d'essai

La Peugeot 508 SW est une voiture familiale. Contrairement à l'aspect traditionnel d'un break, celle-ci est plus élégante et arbore une allure plus statutaire. Ce modèle mesure quatre centimètres plus bas que la version précédente. A l'intérieur, la Peugeot 508 SW remplit largement ses fonctions de voiture familiale avec plus d'espace à l'arrière et une modularité en progrès. De plus, ses sièges offrent un véritable confort avec options chauffante et massante. Les consommateurs pourront l'acquérir à partir de 33 600 euros. Qu'en est-il de sa performance sur route ?



Ce samedi 2 février 2019, Benoît Dhomps dans sa chronique "Auto info", nous présente la Peugeot 508 SW. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.