La Stinger, un ovni chez KIA

La beauté des lignes subjugue, l'impression de vitesse et de puissance en impose et on reste sidéré à la vue du blason. Il s'agit de la Stinger de Kia, la figure de pro du constructeur coréen qui a créé une berline haut de gamme. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 bi-turbo de 366 chevaux. Avec ses huit vitesses, ses quatre roues motrices et une suspension active, la Stinger est une vraie dévoreuse de route. Dommage que les rejets de CO2 du moteur obligent à payer un malus de 10 500 euros, sans quoi le prix de 59 900 euros avec tous les équipements de série aurait été intéressant.



Ce samedi 5 janvier 2019, Jérôme Chont dans sa chronique "Auto info", nous présente la Kia Stinger. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 05/01/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.