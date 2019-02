Le freinage automatique d’urgence devrait devenir obligatoire sur les véhicules légers

D’après Bruxelles, les systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS) permettraient d’empêcher 1000 décès par an sur les routes européennes. Alors pourquoi ne pas les rendre obligatoires afin d’enrayer la mortalité routière ? Réunis à l’ONU, plusieurs pays (UE, Japon, Russie, Australie) ont approuvé un texte visant à rendre obligatoire le freinage d’urgence automatique en ville pour les voitures et véhicules légers. Texte qui fera loi pour tous les véhicules légers dont les camionnettes et les minibus possédant moins de neuf places.





Pour rappel, cette technologie - déjà utilisée pour les camions et les autobus - permet d’alerter le conducteur en cas de risque de collision. Face à une absence de réaction, l’AEBS prend alors l’initiative de freiner. "Des AEBS sont déjà disponibles pour certaines voitures dans certains pays, mais il n'existait jusqu'à présent aucune exigence technique standard garantissant le bon fonctionnement de ces systèmes", a souligné la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).