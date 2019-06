Le prix de l'essence et du diesel n'évolue pas forcément de la même façon : existe-t-il des "saisons des carburants" ?

STATIONS-SERVICE - Depuis le début du printemps, l'essence s'affiche environ 10 centimes plus chère que le diesel alors que les deux carburants coûtaient à peu près le même prix cet automne. La première a en effet augmenté de 14 centimes entre janvier et juin tandis que le second s'est contenté de 6 centimes. En cause : notamment la "driving season" Outre-Atlantique. Explications.