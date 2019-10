Les constructeurs Fiat Chrysler et PSA discutent d’une fusion pour créer un géant de l’automobile

Actionnaire à environ 12% de PSA via Bpifrance, l’Etat français sera "particulièrement vigilant sur la préservation de l’empreinte industrielle, la gouvernance du nouvel ensemble, la préservation des intérêts patrimoniaux de la Bpifrance et la confirmation de l’engagement du nouveau groupe sur la création d’une filière industrielle européenne de batteries", a réagi ce mercredi le ministère de l’Economie et des Finances.

Premier syndicat chez PSA, Force ouvrière (FO) a souligné dans le même temps la "dynamique industrielle positive" du projet de rapprochement qu’il juge "attractif", tout en restant "particulièrement vigilant sur l’impact social". "Cela permettra à PSA d’avoir une taille plus importante vis-à-vis des gros comme Toyota ou Volkswagen", a estimé Patrick Michel, secrétaire FO du comité de groupement de PSA. Deuxième syndicat de l'entreprise, la CFE-CGC a pour sa part retenu "qu’il n’est pas prévu de fermeture de site en France dans le cadre de ce projet".

La CGT, troisième syndicat chez PSA, s’est montrée plus prudente, rappelant que "les Allemands et les Anglais ont payé le prix du rachat d’Opel-Vauxhall en terme d’emplois". Sur le plateau de l’émission Le Talk Le Figaro, le numéro 1 de la CFDT Laurent Berger a lui estimé "qu’être plus fort, plus costaud et plus gros n’est pas une mauvaise chose, mais qu’il faudra s’assurer de la capacité de la production sur le territoire national et européen et qu'il faudra des garanties sur l’emploi".