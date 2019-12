Les départements peuvent désormais repasser aux 90 km/h : voici pourquoi seuls quelques-uns le feront

Après plus d'un an de combat avec l'Etat, les départements ont gagné. La Loi d'orientation des mobilités (LOM) a été promulguée jeudi 26 décembre, ce qui va permettre de repasser à 90 km/h une partie des routes secondaires à double sens sans séparateur central. Depuis le 1er juillet 2018, la limitation de vitesse y avait été abaissée à 80 km/h, déclenchant une fronde d'automobilistes, de motards et d'élus.

Une victoire sur le papier, mais dans les faits, cette loi sera-t-elle si facile à appliquer ? Rien n'est moins sûr... Pour l'instant, seuls le Cantal et la Corrèze ont annoncé qu'ils reviendront rapidement aux 90 km/h, mais une quarantaine de chefs d'exécutifs locaux - y compris de fervents pro-90 km/h - se montrent méfiants et attendent de voir les modalités qui seront fixées par la loi.