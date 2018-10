Les radars routiers vont rapporter un montant record à l'Etat en 2019

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - En 2019, les radars devraient rapporter 12% de plus que l'an dernier et 50% de plus qu'en 2016, selon "Les Echos". Une hausse anticipée notamment grâce à la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Dans le même temps, la vitesse des automobilistes est stable depuis 2012.