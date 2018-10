Les vans aménagés ringardisent-ils le camping-car ?

Avant, quand on disait "van aménagé", on ne pensait qu'au Combi des surfeurs et des hippies. Mais actuellement, il existe plus de 500 modèles de fourgon tout équipés. D'ailleurs, le marché du van explose et grignote petit à petit l'hégémonie du camping-car plus encombrant. Effet, la plupart des vans passent les portiques des parkings et sont désormais plus confortables. Globalement, un bon van aménagé coûte entre 50 000 et 55 000 euros.



