Limitation de vitesse à 80 km/h : une mesure impopulaire ?

Sur la route départementale 143, entre Tours et Châteauroux, les automobilistes ont du mal à stabiliser la vitesse à 80 km/h. Près de sept mois après sa mise en vigueur, le nombre de PV a fortement augmenté. Même si la mortalité routière s'est légèrement affaiblie en 2018, 80% de la population veut supprimer cette limitation.



