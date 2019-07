Téléphoner au volant pourrait bientôt vous coûter votre permis de conduire

Et d'être plus précis : "si vous êtes en même temps avec le téléphone et que vous avez glissé un stop, mordu une ligne blanche, fait un excès de vitesse ou que vous n'avez pas respecté les droits d’un piéton, vous risquez la suspension immédiate du permis de conduire par les forces de l’ordre", détaille-t-il. Pour lui, il s'agira de "casser les pieds des récalcitrants". Selon Le Parisien, la mesure devrait être mise en place par décret dès la rentrée.





Selon l'ONISR, l'observatoire national interministériel de la sécurité routière, "lire un message en conduisant multiplie par au moins 23 le risque d’accident", de même qu'une "conversation téléphonique au volant est responsable d’un accident corporel sur dix", d'après les statistiques datant de mars 2019.





Pour rappel, un conducteur qui utilise son téléphone ou des écouteurs au volant risque une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de trois points du permis de conduire.