Lyon : la limitation de vitesse sur le périphérique désormais à 70km/h

Depuis la matinée du 29 avril 2019, la limitation de vitesse sur le périphérique lyonnais est passée de 90 km/h à 70 km/h. Cette mesure a pour but de réduire les nuisances sonores et la pollution due à l'émission de dioxyde de carbone dans cette zone. Une nouvelle qui réjouit notamment les 30 000 riverains qui vivent près du périphérique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.