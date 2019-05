Malus automobile : la recette atteint un record en 2018

Le malus écologique est une taxe qui s'élève à 873 euros en moyenne et touche un véhicule sur trois, particulièrement les voitures à essence les plus polluantes. En 2018, la recette de celle-ci a atteint un record absolu de près de 560 millions d'euros. Cela s'explique par la ruée des Français vers l'achat de véhicules à essence contre des voitures diesel.



