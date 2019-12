Malus écologique : les voitures neuves les plus polluantes seront taxées à 20.000 euros, découvrez le barème complet

Bercy l'avait maintes fois appelé de ses vœux ces dernières semaines. Le durcissement du plafond du malus écologique lors de l'achat d'un véhicule neuf a ainsi franchi un nouveau cap, pour atteindre 20.000 euros dès janvier. La grille initialement proposée cet automne par le gouvernement dans le projet de loi de Finances (PLF) pour 2020 prévoyait déjà des règles plus sévères qu'en 2019 : il était en effet question initialement d'instaurer un tarif maximal à 12.500 euros (contre 10.500 euros actuellement) pour les véhicules les plus polluants.

Dans le but de monter encore d'un cran ce barème -afin de dissuader d'acheter des voitures émettant beaucoup de CO2-, le gouvernement a déposé le 14 décembre un amendement à l'article 18 du PLF. Cette nouvelle augmentation a été votée mardi par les députés. La nouvelle grille comportera ainsi 13 tranches de plus qu'initialement prévu. Elles s'étaleront de 173 g/km de CO2 (malus de 12.552 euros) jusqu'à plus de 184 g/km de CO2 (20.000 euros).