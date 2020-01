Malus écologique : vous comptez acheter une voiture neuve ? Vous pourriez avoir intérêt à ne pas trop tarder

La première étape a eu lieu au début du mois avec l'instauration d'un barème qui non seulement déclenche le malus à partir d'un taux d'émissions de CO2 plus faible que l'an dernier (110g/km au lieu de 117 g/km) mais aussi fixe des montants plus élevés qu'auparavant (jusqu'à 20.000 euros au lieu de 10.500 euros).

Cette fois-ci, la raison de ces futurs changements n'est pas à chercher du côté du gouvernement français. Il s'agit en fait d'une conséquence de la volonté de l'Union européenne de se conformer désormais aux normes mondiales en matière de mesure de la pollution émise par les moteurs. Le référentiel NEDC (New european driving cycle) actuellement utilisé en France doit en effet laisser sa place au référentiel WLTP (Worldwilde harmonized light vehicles test procedure).

Cette nouvelle norme présente l'avantage de mesurer plus précisément la quantité de CO2 réellement rejetée. Les valeurs associées aux différentes voitures vont ainsi augmenter dans de nombreux cas. Pour compenser ces hausses dans sa grille de malus, le gouvernement a donc prévu de décaler les paliers de son futur barème qui s'appuiera sur le système WLTP et non plus sur le NEDC.