Mer : l'association Deuchs et cousines donne une seconde vie aux deux-chevaux

À Mer, le vendredi est sacré pour Jean-Marc Orgeval, Gilbert Meunier, Michel Bougrier et leurs amis, sans oublier Jenny, la mascotte de l'équipe. Ces membres de l'association Deuchs et cousines se retrouvent dans un local prêté par la mairie. La plupart d'entre eux n'ont pas suivi de formation en mécanique auto, mais ils arrivent à réparer les deux-chevaux de Citroën de fond en comble. Pour ces derniers, ces voitures mythiques sont un art de vivre.



