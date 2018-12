Mercedes GLE : confortable, aventurier et la meilleure familiale du constructeur allemand

Cela fait quatre générations que Mercedes améliore son concept du confort surélevé. La qualité de fabrication a beaucoup progressé. Les plastiques sont enfin dignes de la marque et les passagers sont de mieux en mieux traités. En effet, en plus du large espace à l'arrière, les places sont électriquement réglables. Puis il y a aussi une troisième rangée de sièges en option. Qu'en est-il sous le capot ? Ce nouveau SUV a-t-il tous les atouts pour conquérir le marché américain et plaire au reste du monde ?



Ce samedi 29 décembre 2018, Jérôme Chont dans sa chronique "Auto info", nous présente la Mercedes GLE. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/12/2018 présentée par Magali Barthes sur LCI.