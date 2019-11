Pneus neige, chaînes, "chaussettes"... vos obligations pour rouler en toute sécurité par grand froid

Mais si une rumeur sur une nouvelle réglementation imposant aux automobilistes d’équiper leur véhicule de pneus adaptés dans une quarantaine de départements à compter du 1er novembre a circulé ces derniers mois, elle a été démentie par la Sécurité routière et la gendarmerie nationale.

La question revient tous les ans à l'approche de l'hiver : doit-on imposer le pneu neige en France ? Les difficultés de l’hiver et ces naufragés de la route qui doivent chaque année patienter des heures avant le passage d’un chasse-neige peuvent, en effet, plaider pour une telle mesure, même si la majeure partie des conducteurs français n’est jamais confrontée aux routes enneigées.

Si cet hiver encore la France fait l’impasse sur les pneus neige, tel n’est pas le cas de certains de ses voisins européens connaissant des hivers plus rigoureux. Ainsi, l’automobiliste français qui partirait en voiture en Croatie, Suède, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie et Slovénie devra impérativement monter deux trains de pneus hiver. De tels pneumatiques sont également obligatoires sous certaines conditions en Autriche, Norvège, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Allemagne et Luxembourg.