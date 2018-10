Mondial de l’Auto : "La voiture de demain sera électrique, autonome, partagée et connectée"

LCI : Vous dites que plus d’un kilomètre sur trois sera partagé à l’horizon 2030, cela signifie quoi ?

FRANCOIS JAUMAIN : On se dirige vers une profonde transformation du marché automobile avec notamment la montée en puissance du covoiturage plus économique, de l’électrification des véhicules et du développement de la voiture autonome. On s’attend à voir le parc automobile mondial diminuer, exception faite de la Chine qui va plutôt bondir. Moins de véhicules, cela veut dire moins de propriétaires. Mais on pense que le nombre de kilomètres par personne va augmenter du fait de la mobilité partagée à venir.





Donc plus d’embouteillages sur les routes ?

Les routes seront plus chargées, mais l’amélioration de la connectivité à bord va aussi faciliter et mieux organiser la circulation de chaque véhicule. Avec l’auto-partage qui va se développer, il y aura besoin que les voitures électriques soient plus fiables car elles auront une utilisation plus intensive. Cela va avoir des conséquences pour les constructeurs aussi. Avec la multiplication des opérateurs de flottes en auto-partage, ils vont devoir s’accommoder de marges plus faibles. Et ils vont aussi devoir investir pour construire de nouvelles usines pour s’adapter au marché en mutation.





L’avenir est-il donc à la voiture autonome et électrique ?

On parle beaucoup de voiture électrique et autonome aujourd’hui car ce sont les principaux investissements des constructeurs comme des équipementiers, et leurs principaux efforts en R&D. La voiture connectée aussi. On estime qu’à l’horizon 2024, plus de 7% des voitures européennes seront électriques, contre 1% aujourd’hui. Le marché français est notamment en pleine croissance.