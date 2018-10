Mondial de l'auto 2018 : quand les enfants dessinent la voiture du futur

Le Mondial de l'auto 2018 se tient du 4 au 14 octobre 2018 au Parc des expositions de la porte de Versailles. Ce week-end, le public était plutôt familial et on pourrait dire que les enfants ont leurs mots à dire concernant ce secteur en constante évolution. Notre équipe les a sondés pour savoir comment ils imaginent les voitures du futur.



