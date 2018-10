Fini le diesel ou le sans-plomb, les carburants changent de nom le 12 octobre (et ce n'est pas si simple)

HARMONISATION - A compter du vendredi 12 octobre, l’étiquetage des carburants va changer. A la place du classique sans-plomb 98 ou du diesel, on trouvera dorénavant des formes, des chiffres et des lettres. Le but : proposer les mêmes sigles partout en Europe.