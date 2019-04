Nouveaux radars : de quoi sont-ils capables ?

Près de 400 nouveaux radars devraient être installés dans le pays cette année. De supers appareils capables de contrôler 200 mètres de routes dans les deux sens. Il peut examiner huit voies à la fois, et flasher 32 véhicules en même temps. Sa caméra peut analyser les distances de sécurité, détecter le téléphone au volant, l'absence de ceinture et les feux rouges brûlés.



