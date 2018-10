Automobilistes, scooters : piste cyclable, priorité piéton, carrefour, vous serez plus souvent vidéo-verbalisés à Paris

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - La ville de Paris a inauguré ce jeudi un dispositif destiné à renforcer la vidéo-verbalisation. Les voitures et deux-roues s'arrêtant sur les "sas vélos", ne cédant pas le passage aux piétons ou roulant sur une voie réservée aux bus doivent s'attendre à recevoir des PV plus fréquemment. Montant de l'amende et nombre de points retirés, rappel des sanctions.