Paris : bientôt des PV pour les automobilistes qui s'engagent dans des carrefours encombrés ?

Sur les 119.193 infractions relevées en 2018, 59% étaient de la circulation dans une voie de bus, 12% du stationnement dans une voie de bus, 19% du stationnement non autorisé, 6% du non respect de sas de vélo, 3% du franchissement de feu rouge et 1% d'autres infractions (non port de la ceinture de sécurité, du casque...).