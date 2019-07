Paris : les trottinettes officiellement interdites de stationner sur les trottoirs

Face aux conflits de plus en plus fréquents entre piétons et usagers de trottinettes électriques, la mairie de Lyon avait choisi, dès ce printemps, de réglementer l'usage de ces dernières. Il est désormais interdit de circuler avec une trottinette électrique sur les trottoirs de la ville et sur les Berges de Saône. En revanche, elles ne seront pas bannies des trottoirs puisque le stationnement sera autorisé "mais unique s'il ne constitue pas une gêne aux piétons". Si les usagers de ces engins ne se soumettent pas à ces nouvelles règles définies par la municipalité, ils peuvent écoper d'une amende de 38 euros.