Permis : le prix des stages de récupération de points en hausse depuis le déconfinement

300.000 conducteurs participent chaque année à un stage de récupération de points. Deux jours de formation et de sensibilisation à la sécurité routière avec, à la clé, quatre précieux points à regagner. Mais ce printemps, crise sanitaire oblige, la reprise des cours après deux mois de confinement en a surpris plus d'un, côté tarif. A l'image de cet automobiliste interrogé par le 20 heures de TF1. Début mars, ce dernier réserve un stage. Sur son contrat initial s'affiche alors le montant de 199 € qu'il a déjà réglé.

Mais à cause du confinement, sa formation est reportée, et depuis la société lui réclame un supplément. "On m'a informé que j'ai la possibilité d'obtenir un nouveau stage dans la ville où je souhaite le faire mais qu'il faut que j'ajoute une somme en plus", raconte-t-il. Résultat, ce stage ne coûte plus 199 € mais 295 €. Indigné par cette hausse soudaine, il a finalement refusé et a été remboursé.