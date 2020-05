Perriscope n°19 - Quelle place pour la voiture après le confinement ?

L’hybridation puis l’électrification des moteurs changera le modèle économique de la filière automobile. Moins de personnel dans les usines, moins de frais d’entretien et de maintenance, moins de concessions et de garages automobiles. La valeur se déplace. Il est évidemment hors de question de maintenir le modèle du moteur à explosion simplement pour assurer le même niveau d’emploi dans l’automobile, mais il faut penser dès maintenant aux reconversions que cette transition imposera.

Il faut aussi se montrer pragmatique. Les projets de moteurs très économes en hydrocarbures existent. Le dossier V2L, pour version 2 litres est disponible chez Renault. L’industrie automobile foisonne de projets intelligents. On oublie souvent qu’elle a accompli des progrès considérables. Peut-être les plus spectaculaires des grandes industries. En France, la consommation par véhicule a été divisée par 2 en moins d’une génération et les diesels ont réduit leurs émissions de particules fines à plus de 90% ! Quelques soient les progrès, comme le reconnaissait Carlos Tavares, "le diesel a gagné la bataille technologique mais perdu la bataille politique". On ne lutte pas contre le courant de la marée… D’autant que la crise redistribue les cartes en matière de mobilité inter et intra-urbaine.