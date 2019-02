Personnes âgées : faut-il des examens pour conduire ?

Dans notre pays, la loi n'impose aucun contrôle aux seniors détenteurs du permis B, contrairement aux conducteurs de poids lourds ou de transports en commun. Faut-il changer cette règle ? Les automobilistes directement concernés restent partagés. En Europe, la France et l'Allemagne font figure d'exception avec un permis à durée illimitée. D'autres pays comme l'Espagne, la Hongrie, la Belgique et la Roumanie ont instauré une validité périodique. L'Irlande, le Portugal et l'Italie ont quant à eux opté pour le contrôle lié à l'âge.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.