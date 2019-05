Peut-on acheter ailleurs en Europe sa voiture ?

Pour acheter sa voiture, il est possible d'aller dans un autre pays de la zone euro, grâce aux services d'un mandataire automobile. En moyenne, on peut obtenir jusqu'à 30% de réduction pour l'achat d'un véhicule neuf auprès d'un concessionnaire étranger. Il suffit de faire une bonne prospection et de savoir bien négocier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.