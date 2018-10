Places de stationnement et bornes Autolib' : que vont-elles devenir ?

À Paris, si la mairie a d'ores et déjà annoncé que les bornes seront accessibles aux conducteurs de véhicules électriques, il faudra attendre un peu. Le temps de lancer un appel d'offres et de mettre en place un nouveau système d'information capable de facturer les usagers. Et oui, on vous le disait rien n'est gratuit. "Cela devrait être effectif au début de l’année 2019", avance la mairie dans un communiqué.





Un peu plus à l'ouest, à Vélizy (Yvelines), ces bornes, "on a décidé de les garder", annonce également le maire. Si les cinq stations ne sont plus alimentés aujourd'hui, des discussions sont en cours avec le groupe Bolloré. Contrairement à Paris, les relations avec le géant industriel sont ici apaisées. Le coût de fonctionnement devrait être pris en charge par la ville. En attendant, un système parallèle de bornes de recharge vient tout juste d'être déployé. "Nous avons six bornes qui devraient être opérationnelles avant la fin du mois de septembre", avance Pascal Thévenot (LR). Une solution alternative décidée bien avant la fin annoncée d'Autolib'. "Notre ville possède principalement du logement vertical donc on accompagne le véhicule électrique", précise M. Thévenot. Compliqué en effet de recharger sa voiture quand on vit en appartement.