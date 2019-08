Plus d'un fumeur sur deux le fait : ce que vous risquez en jetant un mégot par la fenêtre d'une voiture

Que dit la loi ? "Les automobilistes surpris à jeter sur la route leur mégot, peuvent être verbalisés d'une amende de 135 euros par les agents assermentés (gendarmerie, police, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office national des forêts, Direction départementale des territoires et de la mer…) simplement en relevant leur numéro d’immatriculation", précise sur son site l'Entente Valabre. Cet établissement public, destiné à préserver les territoires comme les personnes des risques d'incendie, rappelle que "chaque année, 15.000 hectares de forêt disparaissent".





Lorsque cette négligence provoque des dégâts, les sanctions peuvent s'envoler : "Les auteurs d’un départ de feu par imprudence sont passibles d’une amende de 3.750 euros et d’un emprisonnement de six mois. Ces sanctions peuvent être aggravées si les dégâts causés à des tiers sont importants". Sans oublier, assure l'organisme, que "les auteurs, même involontaires, d’un incendie sont systématiquement recherchés et poursuivis".