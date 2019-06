Pollution : un nouveau contrôle technique sera mis en place pour les véhicules diesel

C'est un changement important auquel les 27 millions d'automobilistes propriétaires d'une voiture diesel devront faire face. Les normes de pollution vont se durcir et un nouveau contrôle technique sera obligatoire. Du coup, pour anticiper le changement, les prises de rendez-vous affluent dans les centres de contrôle. Ces derniers rassurent cependant que cela n'impliquera pas de hausse significative des tarifs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.