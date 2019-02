Porsche 911, la légende parmi les légendes

La Porsche 911, la sportive allemande vendue à plus d'un million d'exemplaires, en est à sa huitième génération. La recette est la même depuis 1963 avec ses formes reconnaissables entre mille. Les phares ronds, les ailes galbées et une ligne de toit plongeante, l'allemande a réussi à évoluer tout en restant la même. La nouvelle 992 inaugure un châssis plus rigide et de nouvelles suspensions. La voiture est également mieux équilibrée et plus précise pour garder l'essentiel, vos sensations de conduite.



Ce samedi 9 février 2019, Pierre Lardenois dans sa chronique "Auto info", nous présente la huitième génération de la Porsche 911. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.