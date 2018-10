Pourquoi le malus écologique est-il élevé pour les voitures essence ?

Jugé trop polluant, le diesel n'a presque plus la cote en ville. Pourtant, la fiscalité lui est très favorable. En effet, le diesel émet moins de gaz à effet de serre que l'essence. Si les autorités recommandent d'acheter des voitures essence, les consommateurs ne savent plus quoi faire. Comment le malus écologique est-il calculé ?



