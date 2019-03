Pourquoi le prix des carburants augmente depuis janvier (malgré le gel des taxes)

Pourquoi cette hausse ? Rien à voir avec la fiscalité du carburant. Sous la pression des Gilets jaunes, la hausse initialement prévue au 1er janvier de la composante carbone de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) a en effet été annulée par le gouvernement. Le rapprochement de la fiscalité du diesel et de l'essence a de même été suspendu. Résultat : l'augmentation prévue de 6,5 centimes par litre de diesel et de 2,9 centimes par litre d'essence n'a pas eu lieu. A noter cependant que l'ensemble des taxes (TVA et TVA sur la TICPE comprises) représentait la semaine dernière 58% du prix final du diesel et 64% de celui du SP95.





Mais alors d'où provient cette augmentation du prix à la pompe observée depuis janvier ? Plusieurs paramètres indépendants de ces taxes, vous l'aurez compris, se conjuguent. Il s'agit en premier lieu du cours du baril de pétrole, puis du taux de change euro-dollar ainsi que de l'offre (le niveau des stocks de produits pétroliers) et de la demande.