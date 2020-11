Pourquoi les ventes de voitures d’occasion explosent partout en France ?

Un concessionnaire marseillais spécialisé dans l'occasion a ainsi vu un boom de ses ventes depuis plusieurs mois. Plus 40% en juin ou juillet. Les véhicules plébiscités par les acheteurs sont récents, "entre 1 et 2 ans". Du quasi-neuf, avec une belle décote. Mais le prix n'est pas le seul argument de vente pour l'occasion comme l'explique une automobiliste d"Aubagne, qui comptait sur une "disponibilité rapide". Cette tendance pourrait s'inverser avec le reconfinement national. Depuis le 29 octobre, les concessionnaires ne peuvent plus vendre sur place, mais leurs sites Internet sont actifs et ils peuvent continuer de livrer des véhicules à leurs acheteurs.