Prime à l'achat des voitures hybrides rechargeables voulue par de Rugy : quel montant ? quel moteur ?

Réintroduire cette prime pour les hybrides rechargeables serait un moyen de faire baisser, dans un premier temps, la consommation de carburant, avant de pouvoir s'en passer totalement dans quelques décennies. "On vise zéro utilisation d'énergie fossile, c'est-à-dire zéro essence, zéro diesel dans les transports, à l'horizon 2050 [...] "Si on peut faire plus vite, on le fera", a ajouté le ministre.





Actuellement, les particuliers peuvent bénéficier d'une prime de 6.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Le projet de loi de Finances pour 2019 prévoit de prolonger ce coup de pouce.