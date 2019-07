Prime à la conversion : des restrictions à partir du 1er août

Le gouvernement a décidé de revoir les règles et d'apporter quelques modifications au dispositif de la prime à la conversion. À partir du 1er août 2019, les véhicules achetés devront afficher des émissions de CO² inférieures ou égales à 117g/km, contre une limite de 122 jusqu'à présent. Les plus modestes seront davantage aidés. Jusqu'à 3 000 euros sur un véhicule essence et 5 000 euros sur un véhicule électrique.



