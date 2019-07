Prime à la conversion : des restrictions à partir du 1er août

Autre changement : les véhicules classés en vignette Crit'air 2 et immatriculés avant le 1er septembre 2019 ne seront plus du tout éligibles à la prime à la conversion, excluant donc du dispositif tous les diesel immatriculés avant cette date. A contrario, les véhicules flex-fuel fonctionnant au superéthanol E85 seront favorisés. Et, alors qu’il ne dépendait jusqu’alors que du caractère imposable ou non d’un ménage, le montant de l’aide – qui pourra toujours atteindre 5000 euros pour les ménages les plus modestes - découlera désormais du "revenu fiscal de référence par part", précise encore le décret qui ajoute que ‘‘les différents niveaux de prime sont revus à la baisse à l'exception des véhicules les plus propres".