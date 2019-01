Prime à la conversion et bonus écologique : comment vous faire rembourser jusqu'à 11.000 euros

• Pour qui ?

Les 20% de foyers les plus modestes et les actifs non imposables effectuant au moins 60 km de trajets (30 km x 2) par jour pour se rendre au travail ou parcourant plus de 12.000 km par an avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.





• Quel montant pour quel nouveau véhicule ?

→ 4.000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique (essence, diesel ou GPL) Crit'air 1 ou Crit'air 2, émettant au maximum 122 g CO2/km, neufs ou d'occasion.

→ 4.000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable sans contrainte d'autonomie émettant au maximum 122 g CO2/km, neuf ou d'occasion.

→ 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable avec contrainte d'autonomie neuf ou d'occasion.





A noter que la prime n'est pas doublée pour les deux-roues, trois-roues quadricycle électrique.





• Quel vieux véhicule mettre au rebut ?

Une essence d'avant 1997 que vous soyez imposable ou non ou un diesel d'avant 2001 si vous êtes imposable et d'avant 2006 si vous êtes non imposable.





Un site du gouvernement dédié à la prime à la conversion vous permet de vérifier votre éligibilité au dispositif.