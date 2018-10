+ 4 centimes en une semaine : l'essence et le diesel continuent de flamber (et ce n'est pas près de s'arrêter)

Il a augmenté de près de 4 centimes en une semaine. Le litre de diesel, qui représente encore 80% (en volume) des ventes de carburant, s'affiche en moyenne à 1,5217 euro, selon les chiffres hebdomadaires publiés lundi 8 octobre par le ministère de la Transition écologique et solidaire et relayés par Le Figaro. C'est exactement 3,82 centimes de plus que huit jours plus tôt. Concrètement, à la caisse, le plein de Diesel est désormais facturé 2 euros de plus.





Bien que moins vertigineuse, la hausse avoisine tout de même les 2 centimes pour l'essence. En détails, le prix du sans plomb 98 a progressé en moyenne de 1,8 centime (désormais à 1,6338 euro / litre), celui du sans plomb 95 contenant jusqu'à 10% d'éthanol a augmenté de 2,13 centimes (1,5733 euro / litre) et celui du super de 1,95 centime (1,5462 euro / litre).