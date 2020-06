Prix d'achat, aides de l'Etat, recharge... : combien coûte vraiment une voiture électrique ?

Pendant longtemps, la voiture a incarné le progrès et la liberté. Dorénavant, elle est perçue comme un objet polluant et envahissant. De plus en plus contestée au cœur des grands centres urbains, notamment dans Paris intra-muros, l'automobile reste cependant indispensable pour la très grande majorité des Français qui vivent en province ou en périphérie des grandes villes. Pas moins de 70% des actifs vont en effet travailler en voiture, premier mode de transport et de très loin, devant les transports en commun (environ 15%), selon les derniers chiffres de l’Insee.

Pour eux, évidemment, impossible de tout en faire en vélo. Conscients de l'impact pour notre planète et souhaitant réaliser des économies, ils sont donc aujourd’hui de plus en plus nombreux à se tourner vers la voiture électrique. Une tendance dont témoignent les chiffres récents des immatriculations en France : depuis le début de l'année, 31.244 exemplaires neufs ont été vendus, soit 6,5% du marché (contre 1,8% sur la même période un an plus tôt, où le confinement n'avait pas stoppé le marché), selon les données fournies par le ministère de l'Ecologie. Au total, l'an dernier, les motorisations électriques et hybrides ne représentaient seulement que 2,6 % du marché.