Prix des carburants : après un net repli, le diesel et l'essence stagnent

Ils ont pour ainsi dire stagné. Les prix du diesel et de l'essence ont augmenté, la semaine dernière, de respectivement un quart de centime et un demi centime, selon les moyennes hebdomadaires publiées ce lundi 10 décembre par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Dans les stations-service, le diesel (récemment rebaptisé B7) s'affichait ainsi, à 1,4312 euro. C'est très précisément 0,25 centime de plus que la moyenne des sept jours précédents (1,4287 euro).





Le litre de diesel coûtait ainsi dix centimes de moins que lors de son pic de 2018 (1,5331 euro), intervenu début octobre alors que les cours du pétrole venaient de s'envoler. Ce carburant se situait donc à un niveau de prix semblable à celui du mois de mai. Il restait tout de même la semaine dernière 7 centimes au-dessus de son plus bas de l'année (1,3624 euro), observé en mars.