Prix des carburants : deuxième semaine de baisse pour l'essence et le diesel

La tendance à la baisse se confirme. Les prix à la pompe sont en repli pour la deuxième semaine consécutive, selon les moyennes hebdomadaires publiées lundi 19 août par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le diesel, qui reste le carburant le plus vendu en France (80% des volumes) s'est ainsi affiché chez les pompistes à 1,4063 euro le litre en moyenne la troisième semaine d'août. Un tarif moyen inférieur de 0,92 centime à celui pratiqué pendant la deuxième semaine du mois et même 2,3 centimes en-dessous de celui réclamé la première semaine du mois.