Prix des carburants : l'essence au plus haut depuis le début de la crise des Gilets jaunes

Non content d'être à son plus haut depuis le début de l'année, le prix de l'essence revient à un niveau quasi-comparable à début octobre. Le Super SP95 s'affichait en effet en moyenne à 1,5653 euro le litre la semaine dernière, selon les statistiques communiquées ce lundi 15 avril par le ministère de la Transition écologique et solidaire. A la pompe, cela représente 2 centimes de plus qu'une semaine plus tôt.





Mais, surtout, la courbe, qui suit une nette tendance à la hausse depuis la toute fin de l'année dernière (plus bas de 2018 à 1,4036 euro la semaine de Noël), s'approche tout près du pic de 2018, observé pour sa part la deuxième semaine d'octobre (1,5735 euro). Il y a en tout cas, actuellement, moins d'un centime d'écart avec cette barre symbolique.