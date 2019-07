Prix des carburants : l'essence et le diesel en forte hausse avant les grands départs des juilletistes

Ce renchérissement soudain des prix à la pompe intervient après près de deux mois de tendance à la baisse ou à la stagnation. Ces deux types de carburants ont en effet atteint leur pic de l'année 2019 pendant la semaine du 20 mai : le SP95 culminait alors à 1,5943 euro et le diesel à 1,4898 euro.





En cause : la hausse récente des cours du pétrole qui joue sur les prix des carburants (parmi d'autres facteurs tels que le taux de change euro-dollar, les stocks de produits pétroliers, la demande et les taxes). Le baril de Brent (159 litres), la référence en Europe, était coté ce lundi à 66 dollars, contre 63 dollars début juillet et même 59 dollars mi-juin. Des variations du prix de l'or noir qui s'expliquent notamment par une offre perturbée par la tempête qui s'est abattue sur la Louisiane, les tensions entre le Royaume-Uni et l'Iran ou encore la baisse de production russe et des stocks américains.