Prix des carburants : l'essence au plus haut depuis 6 ans, le diesel continue de grimper

Les prix flambent dans les stations-services : le super SP95 n'a pas été aussi cher depuis mars 2013. La semaine dernière, cette essence s'affichait en moyenne à 1,5802 euro le litre, se renchérissant de 1,69 centime en une semaine, selon les statistiques communiquées ce lundi 29 avril par le ministère de la Transition écologique et solidaire.





Il faut remonter six ans en arrière pour retrouver des tarifs plus élevés : le litre avait en effet culminé à 1,5994 euro la dernière semaine de mars 2013, avant de perdre quelques dixièmes de centime la première semaine d'avril 2013, puis de ne plus jamais égaler ou dépasser jusqu'à ce jour 1,58 euro. En dépassant désormais cette barre symbolique, ce carburant supplante par la même occasion son plus haut de l'année 2018, observé la deuxième semaine d'octobre (1,5735 euro). Tarif qui avait contribué à faire naître la contestation des Gilets jaunes.