Prix des carburants : la tendance s'inverse, l'essence comme le diesel en baisse

Les prix pratiqués à la pompe évoluent en fonction de différents facteurs : le cours du baril de pétrole, le taux de change euro-dollar, l'offre et la demande de produits pétroliers. Sans oublier les taxes prélevées par l'État, parmi lesquelles figure la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui n'a pas varié depuis un an et demi.





A noter que les prix des carburants communiqués par le gouvernement sont des moyennes. Elles n'empêchent absolument pas les pompistes de proposer les tarifs qu'ils souhaitent. Pour trouver la station la moins chère à côté de chez vous, vous pouvez consulter ici notre carte interactive.